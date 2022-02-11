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Сегодня, 22:54

Россиянин Абрамов попал в символическую сборную чемпионата Европы по мини-футболу

Евгений Петров
Корреспондент

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную чемпионата Европы по мини-футболу. Сборную России в ней представил Сергей Абрамов.

Символическая сборная чемпионата Европы: Кирилл Ципун (Украина, вратарь), Серхио Лосано (Испания), Дуглас Жуниор (Казахстан), Сергей Абрамов (Россия), Зики (Португалия).

Победителем чемпионата Европы стала сборная Португалии. В финале португальцы обыграли Россию (4:2). По ходу матча россияне вели 2:0.

Португалец Зики был признан лучшим игроком турнира.

Источник: https://ru.uefa.com/futsaleuro/news/0272-146b9bf7f8e2-fab6f3f9b983-1000--%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F/
Сборная России по мини-футболу
Сергей Абрамов
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