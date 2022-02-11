Россиянин Абрамов попал в символическую сборную чемпионата Европы по мини-футболу

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную чемпионата Европы по мини-футболу. Сборную России в ней представил Сергей Абрамов.

Символическая сборная чемпионата Европы: Кирилл Ципун (Украина, вратарь), Серхио Лосано (Испания), Дуглас Жуниор (Казахстан), Сергей Абрамов (Россия), Зики (Португалия).

Победителем чемпионата Европы стала сборная Португалии. В финале португальцы обыграли Россию (4:2). По ходу матча россияне вели 2:0.

Португалец Зики был признан лучшим игроком турнира.