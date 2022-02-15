УЕФА накажет Украину за поведение фанатов на матче против сборной России по мини-футболу

В пресс-службе УЕФА высказались по поводу поведения украинских болельщиков во время матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу между Россией и Украиной.

Во время игры, которая состоялась 4 февраля в Нидерландах, украинские фанаты на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы убийству российских граждан.

«После расследования, проведенного Инспектором УЕФА по этике и дисциплине, в связи с сообщениями об инцидентах, которые предположительно произошли во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу 2022 года между Украиной и Россией, состоявшийся 4 февраля 2022 года в Нидерландах, против Украинской ассоциации футбола было открыто дисциплинарное производство за потенциальное нарушение Дисциплинарного регламента УЕФА его болельщиками», — передает пресс-служба УЕФА.

В том матче сборная России обыграла Украину со счетом 3:2.