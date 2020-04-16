Сегодня, 16 апреля в 21:00, гостем прямого эфира Instagram «СЭ» станет бывшая российская фристайлистка Мария Комиссарова (Чаадаева). Ведущая — Наталья Марьянчик

Как научиться жить заново после травмы спины, полученной во время Олимпийских игр в Сочи? А еще, родить двоих детей, переехать в Испанию и стать одним из самых популярных блогеров Рунета с миллионом подписчиков? И что значит карантин, когда ты в инвалидной коляске заперт в квартире вместе с семьей?

Самый жизнеутверждающий эфир, после которого вам станет стыдно на что-то жаловаться. Задавайте вопросы Марии Комиссаровой здесь, в Instagram «СЭ» и Марии.

Эфир пройдет на странице «СЭ»