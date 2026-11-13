Суд Нью-Йорка отклонил попытку ФИФА заблокировать расследование УЕФА по плану Инфантино

Федеральный суд Манхэттена отклонил ходатайство Международной федерации футбола (ФИФА) о вмешательстве в дело, инициированное Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против Thrive Capital и JP Morgan, сообщает The Independent.

Эти компании фигурируют в расследовании провалившегося проекта FIFA Forward Enterprise (FFE) — схемы, предложенной президентом ФИФА Джанни Инфантино, которая предполагала продажу миноритарной доли в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

УЕФА угрожал бойкотом соревнований ФИФА и в прошлом месяце потребовал ответов на ряд вопросов по FFE, а также по более широким проблемам в период президентства Инфантино.

Эти запросы касались решения предоставить исключительные права Thrive Capital на возглавление группы частных инвесторов. Thrive была основана Джошуа Кушнером, братом зятя президента США Дональда Трампа.

Судья Жанетт Варгас постановила, что американские структуры ФИФА не имеют «прямого, существенного и юридически защищаемого интереса» в данном деле. ФИФА, в свою очередь, настаивает, что решение не обязывает ее раскрывать документы, и называет сообщения об обратном неточными. В организации подчеркнули, что суд не рассматривал заявление УЕФА по существу.

Разбирательство происходит на фоне подготовки к предстоящим в марте выборам президента ФИФА. Инфантино намерен баллотироваться на четвёртый срок, однако у него появился конкурент: почетный президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима объявил о выдвижении. Кроме того, о возможном участии в выборах размышляет бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который с 2019 года занимает пост директора ФИФА по глобальному развитию футбола.