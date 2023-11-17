Винисиус покидает сборную Бразилии из-за травмы бедра

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор покидает сборную Бразилии из-за травмы бедра, сообщает O Globo.

23-летний футболист вернется в расположение мадридского клуба.

Ранее Винисиус высказался о травме, полученной в матче с Колумбией (1:2) в отборе ЧМ-2026.

Бразилия 22 ноября сыграет против Аргентины. Команда занимает пятое место в турнирной таблице (7 очков) отбора ЧМ-2026 среди стран Южной Америки. Лидирует сборная Аргентины с 12 очками.