Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

17 ноября, 23:33

Винисиус покидает сборную Бразилии из-за травмы бедра

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор покидает сборную Бразилии из-за травмы бедра, сообщает O Globo.

23-летний футболист вернется в расположение мадридского клуба.

Ранее Винисиус высказался о травме, полученной в матче с Колумбией (1:2) в отборе ЧМ-2026.

Бразилия 22 ноября сыграет против Аргентины. Команда занимает пятое место в турнирной таблице (7 очков) отбора ЧМ-2026 среди стран Южной Америки. Лидирует сборная Аргентины с 12 очками.

Винисиус Жуниор
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
1
0
Читайте также
Загитова поделилась эмоциями после презентации своей первой коллекции одежды
Стала известна сумма призовых Медведева за групповой турнир ATP Finals 2023
В Москве после драки на стройке в отдел полиции было доставлено 139 человек
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Зеленский допустил отступление ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капитан сборной Аргентины Месси похвалил главного тренера сборной Уругвая

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости