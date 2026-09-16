Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте продлил контракт до 2030 года

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) продлили контракт до 2030 года, сообщает AS со ссылкой на президента RFEF Рафаэля Лусана.

Предыдущее соглашение с 65-летним специалистом истекало летом 2028 года.

Де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с 2022 года. Под его руководством национальная команда становилась чемпионом мира в 2026 году, чемпионом Европы-2024 и победителем Лиги наций-2022/23.

Сборная Испании провела под руководством де ла Фуэнте 49 матчей — одержала 39 побед, потерпела 3 поражения и 7 раз сыграла вничью.

Ранее специалист руководил молодежной сборной Испании с 2018 по 2022 год, и тренировал сборную страны в возрасте до 19 лет с 2013 по 2018 год.