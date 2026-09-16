Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте продлил контракт до 2030 года
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) продлили контракт до 2030 года, сообщает AS со ссылкой на президента RFEF Рафаэля Лусана.
Предыдущее соглашение с 65-летним специалистом истекало летом 2028 года.
Де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с 2022 года. Под его руководством национальная команда становилась чемпионом мира в 2026 году, чемпионом Европы-2024 и победителем Лиги наций-2022/23.
Сборная Испании провела под руководством де ла Фуэнте 49 матчей — одержала 39 побед, потерпела 3 поражения и 7 раз сыграла вничью.
Ранее специалист руководил молодежной сборной Испании с 2018 по 2022 год, и тренировал сборную страны в возрасте до 19 лет с 2013 по 2018 год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
|31-7
|21
|
2
|Бетис
|6
|5
|0
|1
|8-6
|15
|
3
|Реал
|6
|5
|0
|1
|17-6
|15
|
4
|Атлетико
|6
|4
|1
|1
|14-6
|13
|
5
|Севилья
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|
6
|Алавес
|7
|3
|2
|2
|11-6
|11
|
7
|Депортиво
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|
8
|Осасуна
|7
|2
|2
|3
|6-13
|8
|
9
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
10
|Атлетик
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Хетафе
|7
|2
|2
|3
|4-7
|8
|
12
|Сельта
|7
|1
|4
|2
|8-6
|7
|
13
|Реал Сосьедад
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|
14
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|10-10
|7
|
15
|Расинг
|7
|2
|1
|4
|11-21
|7
|
16
|Вильярреал
|6
|1
|2
|3
|10-11
|5
|
17
|Леванте
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
18
|Эльче
|7
|1
|2
|4
|11-17
|5
|
19
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
20
|Малага
|7
|0
|3
|4
|3-12
|3
|18.09
|22:00
|Эспаньол – Эльче
|1 : 3
|19.09
|15:00
|Осасуна – Р. Вальекано
|1 : 1
|19.09
|17:15
|Атлетик – Алавес
|0 : 0
|19.09
|19:30
|Сельта – Расинг
|5 : 0
|19.09
|22:00
|Севилья – Барселона
|1 : 3
|20.09
|15:00
|Хетафе – Малага
|1 : 0
|20.09
|17:15
|Атлетико – Реал
|- : -
|20.09
|19:30
|Депортиво – Бетис
|- : -
|20.09
|19:30
|Вильярреал – Леванте
|- : -
|20.09
|22:00
|Валенсия – Реал Сосьедад
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Фредерико Редондо
Эльче
|5
|1
|1