Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

Луис Диас: «Никогда не забуду тот момент, когда впервые оказался в одной форме с Хамесом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Диас и Хамес Родригес.
Фото Global Look Press

Колумбийский нападающий «Баварии» Луис Диас обратился к полузащитнику Хамесу Родригесу, который вчера, 15 сентября, объявил о завершении международной карьеры.

«Долгое время я смотрел, как ты играешь, и мечтал однажды выйти с тобой на один поле. Мне казалось, что это одна из тех мечт, которые хранишь издалека, не зная, сбудутся ли они когда-нибудь. Но жизнь подарила мне нечто еще более особенное: не просто возможность играть рядом с тобой, а возможность называть тебя партнером по команде и вместе защищать футболку нашей сборной.

Я никогда не забуду тот момент, когда впервые оказался рядом с тобой в одной форме и подумал: «То, о чем я когда-то мечтал, сегодня стало реальностью». Поэтому я чувствую себя невероятно счастливым, что мне удалось пройти этот путь вместе с тобой — разделить турниры, радости и столько моментов, которые я навсегда сохраню в памяти.

Спасибо за каждый совет, за все, чему ты меня научил, и за огромное наследие, которое ты оставляешь после себя. Ты всегда будешь пользоваться моим уважением и восхищением. Спасибо за то, что стал частью одной из самых красивых моих мечт, десятка. Ты настоящий красавец, и таким останешься навсегда. Очень тебя люблю. Пусть Бог всегда благословляет тебя во всем, что ждет впереди», — написал Диас в социальной сети X.

Родригес провел за национальную команду 131 матч и забил 31 гол. По количеству игр за сборную он делит первое место в истории Колумбии с вратарем Давидом Оспиной.

Хамес Родригес.Хамес Родригес объявил о завершении карьеры в сборной Колумбии

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Луис Диас (Бавария)
Хамес Родригес
Сборная Колумбии по футболу
Читайте также
Баскетболист Виталий Фридзон объявил о завершении карьеры
Барко выйдет и забьет, а красно-белые устоят второй «сухой» разгром подряд. На что ставить в матче «Спартак» - «Факел»
В ФИПИ назвали частые орфографические ошибки участников ЕГЭ-2026
Во Франции прошли протесты против экономической и социальной политики Макрона
В восьми регионах России зафиксировали случаи нападения медведей на людей
Отдайте Сафонову звание лучшего вратаря мира! Матвей снова тащит «ПСЖ»
Популярное видео
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Аль-Хиляль» победил «Аль-Гарафу» в азиатской Лиге чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости