Луис Диас: «Никогда не забуду тот момент, когда впервые оказался в одной форме с Хамесом»

Колумбийский нападающий «Баварии» Луис Диас обратился к полузащитнику Хамесу Родригесу, который вчера, 15 сентября, объявил о завершении международной карьеры.

«Долгое время я смотрел, как ты играешь, и мечтал однажды выйти с тобой на один поле. Мне казалось, что это одна из тех мечт, которые хранишь издалека, не зная, сбудутся ли они когда-нибудь. Но жизнь подарила мне нечто еще более особенное: не просто возможность играть рядом с тобой, а возможность называть тебя партнером по команде и вместе защищать футболку нашей сборной.

Я никогда не забуду тот момент, когда впервые оказался рядом с тобой в одной форме и подумал: «То, о чем я когда-то мечтал, сегодня стало реальностью». Поэтому я чувствую себя невероятно счастливым, что мне удалось пройти этот путь вместе с тобой — разделить турниры, радости и столько моментов, которые я навсегда сохраню в памяти.

Спасибо за каждый совет, за все, чему ты меня научил, и за огромное наследие, которое ты оставляешь после себя. Ты всегда будешь пользоваться моим уважением и восхищением. Спасибо за то, что стал частью одной из самых красивых моих мечт, десятка. Ты настоящий красавец, и таким останешься навсегда. Очень тебя люблю. Пусть Бог всегда благословляет тебя во всем, что ждет впереди», — написал Диас в социальной сети X.

Родригес провел за национальную команду 131 матч и забил 31 гол. По количеству игр за сборную он делит первое место в истории Колумбии с вратарем Давидом Оспиной.