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Тренер сборной Канады американец Джесси Марш жестко раскритиковал США

Марш: «Американцам с детства внушают, что мы заслуживаем особого отношения. За это нас ненавидят по всему миру»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американец Джесси Марш, который занимает пост главного тренера сборной Канады, прокомментировал ситуацию с приостановкой дисквалификации форварда США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026.

Нападающий получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ против Боснии и Герцеговины (2:0). После игры дисквалификацию Балогуна приостановили и он сыграл с Бельгией (1:4) в 1/8 финала. ЧМ-2026 проходил в США, Канаде и Мексике.

«Нас, американцев, с детства буквально заваливали пропагандой: мы страна номер один в мире, мы заслуживаем всего, мы доминируем везде, мы номер один во всех аспектах жизни. Именно это нам говорили. Поэтому, когда что-то происходит и нам кажется, что мы не контролируем ситуацию... мы начинаем думать, будто заслуживаем какого-то особого отношения просто потому, что мы американцы. Это одна из тех вещей, которые бесят весь остальной мир в американцах. А сами американцы этого не понимают, если никогда не выезжают из страны.

Поэтому, когда принимается решение по Балогуну, у меня возникает ощущение, что ни в одной другой стране мира такого бы не произошло. И именно поэтому по всему миру ненавидят Америку. Это и подтвердилось. США провели хороший чемпионат мира, у них все шло хорошо. И все изменилось в один момент. Но думаю ли я, что дело в коррупции и несправедливости? Проблема в том, что футбол буквально переполнен такими вещами», — приводит слова Марша The Guardian.

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