Нагельсманн после поражения от Парагвая: «Мы могли бы отправлять мяч в штрафную гораздо чаще»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от Парагвая (1:1, 3:4 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«В раздевалке царит настоящее уныние. К сожалению, так иногда работает футбол: некоторые команды могут побеждать простыми средствами. И нужно защищаться против этих средств постоянно. Мы слишком долго заставляли соперника бегать за мячом. Мы могли бы отправлять мяч в штрафную гораздо чаще. Нам нужно было завершать игру до того, как дело дошло до пенальти. Наше развитие атак было слишком медленным», — цитирует специалиста сайт Международной федерации футбола.

Германия играла в плей-офф чемпионата мира впервые с 2014 года.