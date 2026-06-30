Германия впервые проиграла в серии пенальти в матче чемпионата мира

Сборная Германии проиграла Парагваю (1:1, 3:4 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Европейская команда впервые потерпела поражение в серии пенальти в матче плей-офф чемпионата мира. Также она проиграла первую серию пенальти с 1976 года на крупном турнире. До этого было две победы в матчах плей-офф чемпионатов Европы и четыре — чемпионатов мира.

Германия на ЧМ-2026 играла в плей-офф впервые с 2014 года. На том турнире она стала чемпионом мира.