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Нидерланды — Марокко: видеотрансляция матча 1/16 финала ЧМ по футболу

Нидерланды и Марокко сыграют в 1/16 финала чемпионата мира 30 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Нидерландов.
Фото Reuters

Сборные Нидерландов и Марокко встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Игра пройдет в ночь на вторник, 30 июня, на стадионе «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика). Начало — в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
30 июня, 04:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))
Нидерланды
Марокко

Прямой эфир матча Нидерланды — Марокко покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» с сайтом matchtv.ru. Онлайн-видеотрансляция также будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Нидерланды вышли в плей-офф с первого места в группе F, набрав 7 очков. Команда сыграла вничью с Японией (2:2), обыграла Швецию (5:1) и Тунис (3:1). Марокко стало вторым в группе C с 7 очками. Марокканцы сыграли вничью с Бразилией (1:1), победили Шотландию (1:0) и Гаити (4:2).

Победитель матча Нидерланды — Марокко в 1/8 финала сыграет со сборной Канады.

Отслеживать ключевые события игры Нидерланды — Марокко можно в матч-центре нашего сайта.

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Сборная Марокко по футболу
Сборная Нидерландов по футболу

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