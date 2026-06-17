Тренер сборной ДР Конго Дезабр — о ничьей с Португалией на ЧМ-2026: «Это огромный повод для гордости»

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Дезабр после ничьей со сборной Португалии в матче группового турнира чемпионата мира-2026 заявил, что гордится своими футболистами.

Игра прошла в среду, 17 июня, на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась со счетом 1:1. У португальцев отличился Жоау Невеш, у конголезцев — Йоан Висса, который забил первый гол в истории сборной ДР Конго на чемпионатах мира.

«Это огромный повод для гордости — заработать первое в истории ДР Конго очко на чемпионате мира, а также забить первый гол. Игроки проявили невероятную самоотдачу и самоотверженность. Мы выполнили план на игру именно так, как хотели, забили со стандарта, и, честно говоря, я очень горжусь своими футболистами, потому что они представили Конго в очень позитивном ключе, и вся страна этого заслуживает», — приводит пресс-служба ФИФА слова Дезабра.

ДР Конго второй раз принимает участие в чемпионате мира — в 1974 году команда играла на турнире как Заир и в группе уступила Шотландии (0:2), Югославии (0:9) и Бразилии (0:3).

Следующий матч на ЧМ-2026 конголезцы проведут 24 июня против Колумбии.