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Агирре после матча со сборной Англии на ЧМ-2026: «Я не могу упрекнуть сборную Мексики ни в чем»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре прокомментировал поражение от сборной Англии (2:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Я не могу упрекнуть свою команду ни в чем. Мы сделали все, что могли, а они — великая команда. Это высший уровень, здесь нельзя ошибаться, потому что ошибки обходятся дорого. Мы рискнули с заменами, чтобы воспользоваться численным преимуществом, но нам не удалось этого сделать. У меня нет слов, кроме благодарности за поддержку всех», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

Сборная Мексики проиграла в 1/8 финала чемпионата мира в восьмой раз с 1994 года.

Англия победила Мексику в&nbsp;1/8 финала ЧМ-2026&nbsp;&mdash; 3:2.Англия в меньшинстве выжила на «Ацтеке». Мексика душила соперника весь матч, но вылетела с домашнего ЧМ

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Хавьер Агирре
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