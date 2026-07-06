Агирре после матча со сборной Англии на ЧМ-2026: «Я не могу упрекнуть сборную Мексики ни в чем»

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре прокомментировал поражение от сборной Англии (2:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Я не могу упрекнуть свою команду ни в чем. Мы сделали все, что могли, а они — великая команда. Это высший уровень, здесь нельзя ошибаться, потому что ошибки обходятся дорого. Мы рискнули с заменами, чтобы воспользоваться численным преимуществом, но нам не удалось этого сделать. У меня нет слов, кроме благодарности за поддержку всех», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

Сборная Мексики проиграла в 1/8 финала чемпионата мира в восьмой раз с 1994 года.