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6 июля, 06:05
Англия обыграла Мексику: онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира
Игра плей-офф ЧМ-2026.
В четвертьфинале Англия встретится с Норвегией. Эта игра состоится 12 июля в Майами на стадионе «Хард Рок». Начало — полночь по московскому времени.
Сборная Англии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026
90+13-я минута. Вот и все! Жаркий матч на «Ацтеке» окончен! Футболисты Мексики проиграли Англии со счетом 2:3 и вылетели с чемпионата мира, хотя почти тайм играли в большинстве после удаления Куансы. Мексиканцы впервые пропустили, впервые проиграли и теперь прощаются с домашним турниром. Англичане благодаря дублю Беллингема и голу Кейна с пенальти шагнули в 1/4 финала. У проигравших забили Киньонес и Рауль Хименес.
90+12-я минута. Едва автогол Стоунса не случился. Он бил по своим, чтобы соперник не ударил прицельнее. И такое бывает!
90+11-я минута. Рауль Хименес делал скидку в чужой штрафной, но подбор за защитниками.
90+9-я минута. Спенс в подкате вынес мяч на угловой. Сантьяго Хименес стремился вперед по правому полуфлангу.
90+8-я минута. Удар в касание от Рауля Хименеса — выше ворот. Это у Гальярдо прошел прострел, но радости он не принес.
90+5-я минута. Не летит мяч куда надо и у Мартинеса. Вроде только вышел на поле, а точно навесить не может...
90+4-я минута. Беллингем нанес удар с центра поля — Ранхель успел вернуться и поймал мяч.
90+2-я минута. Конса заблокировал подачу оппонента, мексиканцы довольствуются угловым.
90+1-я минута. Пикфорд сейчас уверенно сыграл на выходе. Кстати, ко второму тайму добавили 11 минут!
89-я минута. Есть ощущение, что из последних сил обороняются англичане. Но сколько сил есть у мексиканцев на атаки?
85-я минута. Редкая для последних минут атака гостей — Беллингема не пустили по центру. Васкес — причина.
80-я минута. Альварадо едва не замкнул дальнюю штангу после подачи углового. Повод хвататься за голову!
78-я минута. Конса заблокировал подачу Гутьерреса слева. Мексиканцы не устают атаковать.
77-я минута. Да, будто численный перевес как в хоккее — просто на отбой играют англичане.
76-я минута. Всей командой англичане на финальной трети поля, где их ворота. Мексиканцы давят.
74-я минута. Тухель замены подготовил на концовку. Видимо, хочет освежить оборону на концовку.
71-я минута. Санчес получил желтую карточку за разговоры. Он показывал судье, что ему соперник локтем попал в лицо.
Хименес сократил до минимума преимущество Англии в матче с Мексикой
69-я минута. ГОООЛ! 2:3 — интрига снова актуальна. Хименес с точки переиграл Пикфорда. Чуть левее центра пробил Рауль.
67-я минута. А неожиданно для Англии в матч вмешался ВАР. Кейн в своей штрафной подбил ногу Гутьерреса. Пенальти может быть.
65-я минута. Стоунс помог обороне отбиться после углового соперника. Не зря опытный Джон появился на поле.
64-я минута. Работы для Пикфорда будет все больше и больше. Но у его команды серьезное преимущество в счете.
Кейн укрепил преимущество Англии в матче с Мексикой
60-я минута. ГОООЛ! 3:1. Ранхель угадал направление удара, но до мяча не дотянулся. Кейн забил свой гол.
59-я минута. Кейн будет исполнять 11-метровый штрафной удар. Если не передумает, как Винисиус.
58-я минута. Пенальти в ворота Мексики! Как быстро меняется сценарий нашего матча! Кейн сделил скидку на ход Гордону, которого сбил вратарь.
55-я минута. Кейн в своей штрафной пострадал после стандарта — результат борьбы с Гальярдо.
Куанса оставил Англию вдесятером в матче с Мексикой
54-я минута. ВАР в игру вмешался: это красная карточка! Серьезный фол зафиксирован у Куансы. Англия осталась вдесятером!
53-я минута. Гальярдо лежит на газоне после грубого подката Куансы. Но нет даже желтой карточки! Тренерский штаб Мексики в шоке!
50-я минута. Есть момент еще один! Тот же О`Райли пробил со средней дистанции и попал в штангу.
49-я минута. Опасно! Это О`Райли прострелил вдоль ленточки, но никто из партнеров не замкнул. Таких шансов больше может и не быть!
48-я минута. Кейн, оказывается, присутствует на поле. Он задел по ноге Лиру. Гарри пока что инертен.
47-я минута. Монтес был заменен в перерыве. Как бы замена не была вынужденной — у «Локомотива» есть повод полвоноваться.
Сборная Англии после первого тайма обыгрывает Мексику
45+6-я минута. 2:1 — итог первого тайма в пользу англичан. В их составе дублем отметился Беллингем. У хозяев после этого отличился Киньонес. Интрига жива — мексиканцы в концовке тайма серьезно давили и были близки ко второму мячу.
45+4-я минута. Беллингем на границе вратарской помешал забить Монтесу. Это был верный шанс!
45+4-я минута. Хименес пробил головой — мяч полетел по замысловатой траектории, Пикфорд выручил.
45+1-я минута. Пять минут добавлено к первому тайму. Сейчас едва не забил Хименес — он бил рикошетом от газона, мяч пролетел рядом с дальней штангой.
44-я минута. Санчес в чужой штрафной таранит О`Райли, падает, но за такое пенальти не поставят.
Киньонес минимизировал отставание Мексики в матче с Англией
42-я минута. ГОООЛ! 1:2 — стандарт привел к взятию ворот. Киньонес добил с подбора — у него оказался мяч после неудачного выноса Консы.
42-я минута. Сака заблокировал фланговую подачу Гальярдо, а потом все-таки сфолил. Штрафной сродни угловому будет.
41-я минута. Сака улыбается судье, он на своей половине поля сыграл рукой. Карточки нет.
40-я минута. Мексиканцам очень важно забить в раздевалку, после перерыва будет очень трудно при счете 0:2.
Беллингем сделал дубль в матче сборных Англии и Мексики
38-я минута. ГОООЛ! 2:0 — англичане тут же развили успех. Это уже заявка на четвертьфинал. Мора потерял мяч в борьбе с Андерсоном, а затем Кейн и Беллингем организовали результативную стеночку.
Беллингем открыл счет в матче сборных Мексики и Англии
36-я минута. ГОООЛ! 1:0 — англичане повели. Беллингем замкнул головой фланговую подачу справа в исполнении Сака. Джуд почему-то оказался без должной опеки — Санчес его не сдержал.
36-я минута. Пикфорд на выходе опередил Хименеса. А этот заброс был вполне перспективным.
34-я минута. Васкес закидывал мяч в штрафную, но неточно — Хименес не добрался. Два соперника находились рядом.
30-я минута. Санчес и Беллингем оказались на газоне в результате стыка — обошлось для обоих. Матч возобновлен.
29-я минута. Беллингем потерял мяч на своей половине поля, а Мора сделал чересчур хитрый пас на партнера. Взаимный брак!
27-я минута. Гордон на бровке ушел от оппонента, немного сместился к центру и ударил — Ранхель на месте.
26-я минута. Возобновился матч. Естественно, тренеры использовали паузу в качестве тайм-аута.
23-я минута. Англичане после ввода мяча из-за боковой просто подарили мяч сопернику. Неудачный ввод мяча в игру.
21-я минута. Гордон убежал от Санчеса, но того подстраховал Лира. Угловой заработали европейцы.
18-я минута. Взаимная толкотня на половине поля англичан. Куансе досталось первому. Пока без карточек у нас.
16-я минута. Альварадо сделал подачу на ближний угол — англичане перевели на еще один корнер.
15-я минута. Момент! Хименес пробил головой в падении после подачи — Пикфорд с трудом перевел мяч на угловой.
14-я минута. Монтес не удержал Сака, но того подвела обработка мяча — вратарь Ранхель на месте.
12-я минута. Поменялись команды ролями. Теперь уже мексиканцы организуют масштабное наступление.
10-я минута. Чуть ли не впервые за матч посвистывают мексиканские болельщики, причина — позиционная атака соперника.
9-я минута. После розыгрыша стандарта Сака сделал подачу на дальнюю штангу — безадресно.
7-я минута. Англия пока будто в спячке — исключительно игра в обороне. Относительно грамотная игра в обороне.
6-я минута. Страсти закипели. Лира придержал за футболку Беллингема, а потом пытался спровоцировать Кейна.
4-я минута. На Гордоне мексиканцы нарушили правила. Толчок — следствие высокого прессинга.
3-я минута. А Ромо досталось-то серьезно. Более минуты ему оказывали помощь. Как бы замена не потребовалась.
Матч сборных Мексики и Англии стартовал
1-я минута. Поехали! Встреча в Мехико началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты европейской сборной.
Теперь переноса не будет. Команды на поле, национальные гимны прозвучали. Ждем стартовый свисток.
Выяснилось, что недалеко от стадиона «Ацтека» в Мехико ударила молния. Подождем один час.
Из-за погодных условий начало матча перенесли ровно на один час. Ожидается, что стартовый свисток прозвучит в 04.00 мск.
Стартовый состав сборной Англии на матч с Мексикой
Стартовый состав: Пикфорд, О'Райли, Гехи, Конса, Куанса, Райс, Андерсон, Гордон, Беллингем, Сака, Кейн.
Запасные: Майну, Мадуэке, Джеймс, Траффорд, Спенс, Роджерс, Тони, Эзе, Уоткинс, Чалоба, Рэшфорд, Берн, Стоунс, Дин Хендерсон, Джордан Хендерсон.
Стартовый состав сборной Мексики на матч с Англией
Стартовый состав: Ранхель, Гальярдо, Васкес, Монтес, Санчес, Ромо, Лира, Мора, Киньонес, Хименес, Альварадо.
Запасные: Матео Чавес, Варгас, Фидальго, Сантьяго Хименес, Рейес, Уэрта, Пинеда, Вега, Асеведо, Мартинес, Альварес, Очоа, Гонсалес, Луис Чавес.
Сборная Англии победила сборную Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Мексика — Англия: потери
Информации о травмированных у мексиканцев не поступало.
У англичан есть повреждения у защитников Риса Джеймса и Джарелла Куансы.
Сборная Англии: результаты на ЧМ-2026
Сборная Англии стала первой в группе L, набрав 7 очков. Команда Томаса Тухеля обыграла Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), а также сыграла вничью с Ганой (0:0).
На старте плей-офф англичане одержали волевую победу над ДР Конго (2:1). Дубль в конце второго тайма сделал Харри Кейн. Всего на ЧМ-2026 у него пять забитых мячей.
Сборная Мексики: результаты на ЧМ-2026
Сборная Мексики финишировала первой в группе A, набрав 9 очков. Команда Хавьера Агирре всухую победила ЮАР (2:0), Южную Корею (1:0) и Чехию (3:0). В 1/16 финала мексиканцы переиграли Эквадор (2:0). В атаке у Мексики выделяются Хулиан Киньонес и Рауль Хименес, забившие три и два мяча соответственно.
Где смотреть трансляцию матча Мексика — Англия
Матч сборных Мексики и Англии в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Где и во сколько пройдет матч Мексика — Англия
Матч Мексика — Англия состоится в понедельник, 6 июля, в Мехико на стадионе «Ацтека». Стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени.
Мексика и Англия сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Обе сборные на турнире не проигрывали: у команды Хавьера Агирре — четыре победы в четырех матчах, у команды Томаса Тухеля — три победы и одна ничья.
Сильная сторона мексиканцев — оборона. У одних из хозяев ЧМ-2026 ни одного пропущенного мяча. У англичан выделяется атака. Харри Кейн в четырех матчах забил пять голов и входит в топ-4 бомбардиров турнира.
Последний очный матч соперников был товарищеским — 24 мая 2010 года англичане выиграли на «Уэмбли» со счетом 3:1. Предыдущая официальная игра мексиканцев и англичан состоялась на групповом этапе ЧМ-1966 — голы Бобби Чарльтона и Роджера Ханта принесли «трем львам» победу со счетом 2:0.
«СЭ» будет подробно следить за матчем Мексика — Англия. Присоединяйтесь!