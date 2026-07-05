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6 июля, 06:05

Англия обыграла Мексику: онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира

Игра плей-офф ЧМ-2026.

Новое Ранее
6 июля, 06:06

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

6 июля, 06:05

В четвертьфинале Англия встретится с Норвегией. Эта игра состоится 12 июля в Майами на стадионе «Хард Рок». Начало — полночь по московскому времени.

6 июля, 06:05

Сборная Англии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

90+13-я минута. Вот и все! Жаркий матч на «Ацтеке» окончен! Футболисты Мексики проиграли Англии со счетом 2:3 и вылетели с чемпионата мира, хотя почти тайм играли в большинстве после удаления Куансы. Мексиканцы впервые пропустили, впервые проиграли и теперь прощаются с домашним турниром. Англичане благодаря дублю Беллингема и голу Кейна с пенальти шагнули в 1/4 финала. У проигравших забили Киньонес и Рауль Хименес.

6 июля, 06:04

90+12-я минута. Едва автогол Стоунса не случился. Он бил по своим, чтобы соперник не ударил прицельнее. И такое бывает!

6 июля, 06:04

90+11-я минута. Рауль Хименес делал скидку в чужой штрафной, но подбор за защитниками.

6 июля, 06:03

90+10-я минута. Последняя минута побежала. Последняя минута второго тайма...

6 июля, 06:02

90+9-я минута. Спенс в подкате вынес мяч на угловой. Сантьяго Хименес стремился вперед по правому полуфлангу.

6 июля, 06:01

90+9-я минута. Даже атаку организовали англичане — добрые полминуты удалось убить.

6 июля, 06:00

90+8-я минута. Удар в касание от Рауля Хименеса — выше ворот. Это у Гальярдо прошел прострел, но радости он не принес.

6 июля, 05:59

90+7-я минута. А Райс нейтрализовал мяч после дальнего выстрела соперника.

6 июля, 05:58

90+6-я минута. Берн нейтрализовал попытку Фидальго ударить через себя.

6 июля, 05:58

90+5-я минута. Не летит мяч куда надо и у Мартинеса. Вроде только вышел на поле, а точно навесить не может...

6 июля, 05:56

90+4-я минута. Беллингем нанес удар с центра поля — Ранхель успел вернуться и поймал мяч.

6 июля, 05:55

90+3-я минута. А эта подача Гутьерреса неудачна — мяч покинул пределы лицевой.

6 июля, 05:54

90+2-я минута. Конса заблокировал подачу оппонента, мексиканцы довольствуются угловым.

6 июля, 05:53

90+1-я минута. Пикфорд сейчас уверенно сыграл на выходе. Кстати, ко второму тайму добавили 11 минут!

6 июля, 05:52

90-я минута. Удар в створ от Фидальго — разминка для Пикфорда. В тонусе голкипер.

6 июля, 05:51

89-я минута. Есть ощущение, что из последних сил обороняются англичане. Но сколько сил есть у мексиканцев на атаки?

6 июля, 05:51

88-я минута. Берн в эффектном прыжке выносит головой мяч из собственной штрафной.

6 июля, 05:49

86-я минута. Подача Фидальго — Пикфорд надежно играет кулаками на выходе.

6 июля, 05:47

85-я минута. Редкая для последних минут атака гостей — Беллингема не пустили по центру. Васкес — причина.

6 июля, 05:46

83-я минута. Свежий Спенс в партере полезно действует — мексиканцам не пройти.

6 июля, 05:44

81-я минута. И еще Мартинес появился на поле. Хавьер Агирре ищет счастье в атаке!

6 июля, 05:43

80-я минута. Альварадо едва не замкнул дальнюю штангу после подачи углового. Повод хвататься за голову!

6 июля, 05:41

79-я минута. Фидальго вышел на концовку у мексиканцев. А это усиление атаки.

6 июля, 05:40

78-я минута. Конса заблокировал подачу Гутьерреса слева. Мексиканцы не устают атаковать.

6 июля, 05:39

77-я минута. Да, будто численный перевес как в хоккее — просто на отбой играют англичане.

6 июля, 05:38

76-я минута. Всей командой англичане на финальной трети поля, где их ворота. Мексиканцы давят.

6 июля, 05:37

75-я минута. Берн и Спенс вышли на поле. Да, это усиление обороны сборной Англии.

6 июля, 05:37

74-я минута. Тухель замены подготовил на концовку. Видимо, хочет освежить оборону на концовку.

6 июля, 05:35

72-я минута. Пауза на водопой и рекламу. После нее — решающий отрезок второго тайма.

6 июля, 05:34

71-я минута. Санчес получил желтую карточку за разговоры. Он показывал судье, что ему соперник локтем попал в лицо.

6 июля, 05:32

Хименес сократил до минимума преимущество Англии в матче с Мексикой

69-я минута. ГОООЛ! 2:3 — интрига снова актуальна. Хименес с точки переиграл Пикфорда. Чуть левее центра пробил Рауль.

6 июля, 05:31

69-я минута. Кейну за лишние эмоции еще и желтую карточку показали.

6 июля, 05:30

68-я минута. Вердикт главного судьи: пенальти в ворота Пикфорда. Кейн привез.

6 июля, 05:29

67-я минута. А неожиданно для Англии в матч вмешался ВАР. Кейн в своей штрафной подбил ногу Гутьерреса. Пенальти может быть.

6 июля, 05:28

66-я минута. Беллингем ударил по ноге Киньонеса. Метров 30 до ворот Пикфорда.

6 июля, 05:28

65-я минута. Стоунс помог обороне отбиться после углового соперника. Не зря опытный Джон появился на поле.

6 июля, 05:26

64-я минута. Работы для Пикфорда будет все больше и больше. Но у его команды серьезное преимущество в счете.

6 июля, 05:25

62-я минута. Работа для Пикфорда — Гутьеррес простреливал вдоль лицевой.

6 июля, 05:22

Кейн укрепил преимущество Англии в матче с Мексикой

60-я минута. ГОООЛ! 3:1. Ранхель угадал направление удара, но до мяча не дотянулся. Кейн забил свой гол.

6 июля, 05:22

59-я минута. Кейн будет исполнять 11-метровый штрафной удар. Если не передумает, как Винисиус.

6 июля, 05:20

58-я минута. Пенальти в ворота Мексики! Как быстро меняется сценарий нашего матча! Кейн сделил скидку на ход Гордону, которого сбил вратарь.

6 июля, 05:20

58-я минута. Сака заменен. На поле появился Стоунс. Тухель укрепил оборону.

6 июля, 05:19

57-я минута. Удар Киньонеса с метров 26-ти — несильно и неточно.

6 июля, 05:18

55-я минута. Кейн в своей штрафной пострадал после стандарта — результат борьбы с Гальярдо.

6 июля, 05:16

Куанса оставил Англию вдесятером в матче с Мексикой

54-я минута. ВАР в игру вмешался: это красная карточка! Серьезный фол зафиксирован у Куансы. Англия осталась вдесятером!

6 июля, 05:15

53-я минута. Гальярдо лежит на газоне после грубого подката Куансы. Но нет даже желтой карточки! Тренерский штаб Мексики в шоке!

6 июля, 05:14

52-я минута. Беллингем нашел силы на высокий прессинг и едва он не дал результат.

6 июля, 05:12

50-я минута. Есть момент еще один! Тот же О`Райли пробил со средней дистанции и попал в штангу.

6 июля, 05:11

49-я минута. Опасно! Это О`Райли прострелил вдоль ленточки, но никто из партнеров не замкнул. Таких шансов больше может и не быть!

6 июля, 05:10

48-я минута. Кейн, оказывается, присутствует на поле. Он задел по ноге Лиру. Гарри пока что инертен.

6 июля, 05:08

47-я минута. Монтес был заменен в перерыве. Как бы замена не была вынужденной — у «Локомотива» есть повод полвоноваться.

6 июля, 05:05

46-я минута. Возобновился матч в Мехико. Впереди второй тайм. С мячом хозяева.

6 июля, 04:51

Сборная Англии после первого тайма обыгрывает Мексику

45+6-я минута. 2:1 — итог первого тайма в пользу англичан. В их составе дублем отметился Беллингем. У хозяев после этого отличился Киньонес. Интрига жива — мексиканцы в концовке тайма серьезно давили и были близки ко второму мячу.

6 июля, 04:49

45+4-я минута. Беллингем на границе вратарской помешал забить Монтесу. Это был верный шанс!

6 июля, 04:48

45+4-я минута. Хименес пробил головой — мяч полетел по замысловатой траектории, Пикфорд выручил.

6 июля, 04:48

45+3-я минута. Сака на газоне. Гальярдо его подтолкнул.

6 июля, 04:46

45+1-я минута. Пять минут добавлено к первому тайму. Сейчас едва не забил Хименес — он бил рикошетом от газона, мяч пролетел рядом с дальней штангой.

6 июля, 04:46

45-я минута. Райс подстраховал Консу в штрафной в борьбе за мяч в воздухе.

6 июля, 04:44

44-я минута. Санчес в чужой штрафной таранит О`Райли, падает, но за такое пенальти не поставят.

6 июля, 04:43

Киньонес минимизировал отставание Мексики в матче с Англией

42-я минута. ГОООЛ! 1:2 — стандарт привел к взятию ворот. Киньонес добил с подбора — у него оказался мяч после неудачного выноса Консы.

6 июля, 04:42

42-я минута. Сака заблокировал фланговую подачу Гальярдо, а потом все-таки сфолил. Штрафной сродни угловому будет.

6 июля, 04:41

41-я минута. Сака улыбается судье, он на своей половине поля сыграл рукой. Карточки нет.

6 июля, 04:40

40-я минута. Мексиканцам очень важно забить в раздевалку, после перерыва будет очень трудно при счете 0:2.

6 июля, 04:38

Беллингем сделал дубль в матче сборных Англии и Мексики

38-я минута. ГОООЛ! 2:0 — англичане тут же развили успех. Это уже заявка на четвертьфинал. Мора потерял мяч в борьбе с Андерсоном, а затем Кейн и Беллингем организовали результативную стеночку.

6 июля, 04:37

Беллингем открыл счет в матче сборных Мексики и Англии

36-я минута. ГОООЛ! 1:0 — англичане повели. Беллингем замкнул головой фланговую подачу справа в исполнении Сака. Джуд почему-то оказался без должной опеки — Санчес его не сдержал.

6 июля, 04:36

36-я минута. Пикфорд на выходе опередил Хименеса. А этот заброс был вполне перспективным.

6 июля, 04:34

34-я минута. Васкес закидывал мяч в штрафную, но неточно — Хименес не добрался. Два соперника находились рядом.

6 июля, 04:32

33-я минута. Дальний удар в исполнении Ромо — очень неточно. Прицел нужно поправить.

6 июля, 04:32

32-я минута. Мора в одиночку полез на троих соперников — мяч, естественно, потерян.

6 июля, 04:29

30-я минута. Санчес и Беллингем оказались на газоне в результате стыка — обошлось для обоих. Матч возобновлен.

6 июля, 04:29

29-я минута. Беллингем потерял мяч на своей половине поля, а Мора сделал чересчур хитрый пас на партнера. Взаимный брак!

6 июля, 04:27

28-я минута. Теперь соотношение по ударам в створ — 1:1.

6 июля, 04:27

27-я минута. Гордон на бровке ушел от оппонента, немного сместился к центру и ударил — Ранхель на месте.

6 июля, 04:26

26-я минута. Возобновился матч. Естественно, тренеры использовали паузу в качестве тайм-аута.

6 июля, 04:23

24-я минута. Время паузы на водопой и рекламу.

6 июля, 04:22

23-я минута. Англичане после ввода мяча из-за боковой просто подарили мяч сопернику. Неудачный ввод мяча в игру.

6 июля, 04:21

22-я минута. Райс исполнил угловой — мексиканцы вынесли мяч за боковую.

6 июля, 04:20

21-я минута. Гордон убежал от Санчеса, но того подстраховал Лира. Угловой заработали европейцы.

6 июля, 04:19

20-я минута. Монтес получил устное замечание за грязную игру против Беллингема.

6 июля, 04:18

18-я минута. Взаимная толкотня на половине поля англичан. Куансе досталось первому. Пока без карточек у нас.

6 июля, 04:16

17-я минута. Выстояли англичане после стандарта, но мяч подобрали снова мексиканцы.

6 июля, 04:16

16-я минута. Альварадо сделал подачу на ближний угол — англичане перевели на еще один корнер.

6 июля, 04:15

15-я минута. Момент! Хименес пробил головой в падении после подачи — Пикфорд с трудом перевел мяч на угловой.

6 июля, 04:13

14-я минута. Монтес не удержал Сака, но того подвела обработка мяча — вратарь Ранхель на месте.

6 июля, 04:12

13-я минута. Ромо открывался для паса из глубины — первым на мяче оказался Пикфорд.

6 июля, 04:12

12-я минута. Поменялись команды ролями. Теперь уже мексиканцы организуют масштабное наступление.

6 июля, 04:10

10-я минута. Чуть ли не впервые за матч посвистывают мексиканские болельщики, причина — позиционная атака соперника.

6 июля, 04:09

9-я минута. После розыгрыша стандарта Сака сделал подачу на дальнюю штангу — безадресно.

6 июля, 04:08

8-я минута. А вот и атака англичан. Стараниями Гордона заработан угловой слева.

6 июля, 04:07

7-я минута. Англия пока будто в спячке — исключительно игра в обороне. Относительно грамотная игра в обороне.

6 июля, 04:06

6-я минута. Страсти закипели. Лира придержал за футболку Беллингема, а потом пытался спровоцировать Кейна.

6 июля, 04:04

4-я минута. На Гордоне мексиканцы нарушили правила. Толчок — следствие высокого прессинга.

6 июля, 04:03

4-я минута. Наблюдаем стартовый натиск мексиканцев. Все-таки хозяева чемпионата.

6 июля, 04:02

3-я минута. А Ромо досталось-то серьезно. Более минуты ему оказывали помощь. Как бы замена не потребовалась.

6 июля, 04:01

2-я минута. Опасная игра в исполнении Райса — Ромо на газоне. Это желтая карточка!

6 июля, 04:00

Матч сборных Мексики и Англии стартовал

1-я минута. Поехали! Встреча в Мехико началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты европейской сборной.

6 июля, 03:57

Теперь переноса не будет. Команды на поле, национальные гимны прозвучали. Ждем стартовый свисток.

6 июля, 03:01

Выяснилось, что недалеко от стадиона «Ацтека» в Мехико ударила молния. Подождем один час.

6 июля, 03:00

Из-за погодных условий начало матча перенесли ровно на один час. Ожидается, что стартовый свисток прозвучит в 04.00 мск.

6 июля, 02:28

Стартовый состав сборной Англии на матч с Мексикой

Стартовый состав: Пикфорд, О'Райли, Гехи, Конса, Куанса, Райс, Андерсон, Гордон, Беллингем, Сака, Кейн.

Запасные: Майну, Мадуэке, Джеймс, Траффорд, Спенс, Роджерс, Тони, Эзе, Уоткинс, Чалоба, Рэшфорд, Берн, Стоунс, Дин Хендерсон, Джордан Хендерсон.

6 июля, 02:27

Стартовый состав сборной Мексики на матч с Англией

Стартовый состав: Ранхель, Гальярдо, Васкес, Монтес, Санчес, Ромо, Лира, Мора, Киньонес, Хименес, Альварадо.

Запасные: Матео Чавес, Варгас, Фидальго, Сантьяго Хименес, Рейес, Уэрта, Пинеда, Вега, Асеведо, Мартинес, Альварес, Очоа, Гонсалес, Луис Чавес.

5 июля, 14:00

Сборная Англии победила сборную Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
06 июля, 03:00. Estadio Azteca (Мехико)
Мексика
2:3
Англия

5 июля, 13:55

Мексика — Англия: потери

Информации о травмированных у мексиканцев не поступало.

У англичан есть повреждения у защитников Риса Джеймса и Джарелла Куансы.

5 июля, 13:50

Сборная Англии: результаты на ЧМ-2026

Сборная Англии стала первой в группе L, набрав 7 очков. Команда Томаса Тухеля обыграла Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), а также сыграла вничью с Ганой (0:0).

На старте плей-офф англичане одержали волевую победу над ДР Конго (2:1). Дубль в конце второго тайма сделал Харри Кейн. Всего на ЧМ-2026 у него пять забитых мячей.

5 июля, 13:45

Сборная Мексики: результаты на ЧМ-2026

Сборная Мексики финишировала первой в группе A, набрав 9 очков. Команда Хавьера Агирре всухую победила ЮАР (2:0), Южную Корею (1:0) и Чехию (3:0). В 1/16 финала мексиканцы переиграли Эквадор (2:0). В атаке у Мексики выделяются Хулиан Киньонес и Рауль Хименес, забившие три и два мяча соответственно.

5 июля, 13:40

Где смотреть трансляцию матча Мексика — Англия

Матч сборных Мексики и Англии в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

5 июля, 13:35

Где и во сколько пройдет матч Мексика — Англия

Матч Мексика — Англия состоится в понедельник, 6 июля, в Мехико на стадионе «Ацтека». Стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени.

5 июля, 13:30

Мексика и Англия сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Обе сборные на турнире не проигрывали: у команды Хавьера Агирре — четыре победы в четырех матчах, у команды Томаса Тухеля — три победы и одна ничья.

Сильная сторона мексиканцев — оборона. У одних из хозяев ЧМ-2026 ни одного пропущенного мяча. У англичан выделяется атака. Харри Кейн в четырех матчах забил пять голов и входит в топ-4 бомбардиров турнира.

Последний очный матч соперников был товарищеским — 24 мая 2010 года англичане выиграли на «Уэмбли» со счетом 3:1. Предыдущая официальная игра мексиканцев и англичан состоялась на групповом этапе ЧМ-1966 — голы Бобби Чарльтона и Роджера Ханта принесли «трем львам» победу со счетом 2:0.

«СЭ» будет подробно следить за матчем Мексика — Англия. Присоединяйтесь!

ЧМ 2026 с Hisense

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