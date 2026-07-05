Англия обыграла Мексику: онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира

Мексика и Англия сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Обе сборные на турнире не проигрывали: у команды Хавьера Агирре — четыре победы в четырех матчах, у команды Томаса Тухеля — три победы и одна ничья.

Сильная сторона мексиканцев — оборона. У одних из хозяев ЧМ-2026 ни одного пропущенного мяча. У англичан выделяется атака. Харри Кейн в четырех матчах забил пять голов и входит в топ-4 бомбардиров турнира.

Последний очный матч соперников был товарищеским — 24 мая 2010 года англичане выиграли на «Уэмбли» со счетом 3:1. Предыдущая официальная игра мексиканцев и англичан состоялась на групповом этапе ЧМ-1966 — голы Бобби Чарльтона и Роджера Ханта принесли «трем львам» победу со счетом 2:0.

«СЭ» будет подробно следить за матчем Мексика — Англия. Присоединяйтесь!