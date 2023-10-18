Эквадор и Колумбия сыграли вничью. Диас не реализовал пенальти

Сборные Эквадора и Колумбии не выявили победиетля в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Родриго Паз-Дельгадо» в Кито.

В конце первого тайма колумбийский нападающий Луис Диас забил, но гол отменил ВАР из-за офсайда. В начале второй половины форвард «Ливерпуля» мог вновь вывести команду вперед, но не реализовал пенальти. Через несколько минут еще один мяч колумбийцев был отменен из-за офсайда.

Колумбия с 6 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, а Эквадор — 6-е (4 очка).