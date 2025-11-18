Футбол
Сегодня, 09:15

Болгария — Грузия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 22.45 мск

Сборные Болгарии и Грузии встретятся в отборе чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Болгарии и Грузии встретятся в матче отбора чемпионата мира во вторник, 18 ноября. Игра пройдет на Национальном стадионе «Васил Левски» в Софии, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Болгария — Грузия можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
18 ноября, 22:45. Vasil Levski National Stadium (София)
Болгария
Грузия

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке. Сервис также проведет перекличку матчей игрового дня европейского отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Предыдущая встреча сборных завершилась победой Грузии со счетом 3:0. После пяти матчей у Болгарии ноль очков, у Грузии — три очка.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Болгарии по футболу
Сборная Грузии по футболу
