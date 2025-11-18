Футбол
Сегодня, 08:45

Белоруссия — Греция: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 22.45 мск

Сборные Белоруссии и Греции встретятся в отборе чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Белоруссии и Греции встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 18 ноября. Игра пройдет на «ZTE Арене» в Залазгерсеге (Венгрия), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Белоруссия — Греция можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
18 ноября, 22:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
Греция

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке. Сервис также проведет перекличку матчей игрового дня европейского отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Предыдущая встреча сборных завершилась победой Греции со счетом 5:1. В группе С с Данией и Шотландией Греция заняла третье место, Белоруссия — четвертое.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Греции по футболу
Takayama

КХЛ на Кинопоиске

