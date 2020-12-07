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Губерниев — о жеребьевке отбора ЧМ-2022: «Фаворит — хорваты, но с такой группой у России есть шанс»

21:46
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2022. Сборная России попала в группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

— Поскольку мы в третьей корзине, было важно, кто нам достанется из первой, второй, — сказал Губерниев «СЭ». — Мы прекрасно понимаем, что такие команды, как Бельгия, Франция, Португалия, Германия — для нас фактически приговор. Выходят сборные с первого места, как мы понимаем, и сейчас у нас остается шанс. Футболисты у нас какие были, такие и будут. Футболисты средние. Конечно, будем стараться. И нужно обращаться внимание на нюансы. Если не будет Головина, Фернандеса и Дзюбы, то в решающих матчах будет тяжело. Роль Дзюбы в команде по-прежнему важная, и не только на поле. Фаворит — хорваты, но они стали слабее после чемпионата мира, они неявные фавориты. Будем сражаться и стараться.
Екатерина Звенигородская)

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