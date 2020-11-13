Гонсалес: «Первые минуты сборной Аргентины дорого обошлось»

Нападающий сборной Аргентины Николас Гонсалес после ничьей с Парагваем в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:1) отметил, что команда плохо сыграла в первые минуты. Аргентинцы пропустили быстрый гол, а Гонсалес в концовке первого тайма сравнял счет.

— Думаю, первые минуты нам дорого обошлось, но потом мы изменили ход событий и были близки к победе, — приводит пресс-служба сборной слова Гонсалеса. — Моя позиция? Не было проблем, потому что в Германии я играл левого защитника. Мы все знаем, что это не моя позиция, но я всегда стараюсь помогать команде.