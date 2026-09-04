Финал женского Кубка России Локомотив — ЦСКА: где и когда состоится игра, матч 27 сентября 2026 года

Финал женского Кубка России, в котором встретятся «Локомотив» и ЦСКА, пройдет на стадионе «РЖД Арена», сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч состоится 27 сентября и начнется в 17.30 по московскому времени.

На пути к финалу «Локомотив» победил «Енисей», «Краснодар» и дважды справился со «Спартаком». ЦСКА обыграл «ОСШ-Челябинск», «Рязань-ВДВ» и оказался сильнее «Зенита» в серии пенальти после двух ничьих.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. В 2025 году в финале армейский клуб обыграл «Зенит».