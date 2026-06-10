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Сегодня, 03:12

Франция, Испания и Дания вышли на женский чемпионат мира-2027

Евгений Козинов
Корреспондент
Женская сборная Франции пробилась на ЧМ-2027.
Фото Reuters

Сборные Дании, Франции и Испании по итогам заключительного тура отборочного турнира в Европе получили путевки на женский чемпионат мира-2027. Ранее на ЧМ-2027 пробилась Германия.

Во вторник, 9 июня, Франция переиграла Ирландию (1:0), Дания разгромила Сербию (4:1), а Испания крупно выиграла у Исландии (6:1).

В стыках сыграют команды, занявшие 2-4 места в группах в Лиге А квалификации, команды, занявшие 1-3 места в Лиге В, а также победители групп в Лиге С: Австрия, Англия, Исландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Ирландия, Сербия, Словения, Швеция, Украина, Албания, Бельгия, Чехия, Финляндия, Израиль, Северная Ирландия, Португалия, Шотландия, Словакия, Швейцария, Турция, Уэльс, Беларусь, Хорватия, Греция, Венгрия, Казахстан, Косово, Литва, Румыния.

В четверг, 18 июня, пройдет жеребьевка стыков, в которых будет разыграно 7 путевок. Первый раунд пройдет 7-13 октября, а второй — 25 ноября — 5 декабря. Также в феврале 2027-го будет межконтинентальный стыковой турнир.

Женский чемпионат мира-2027 пройдет в следующем году с 24 июня по 25 июля в Бразилии.

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