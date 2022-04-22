Матч «Барселоны» и «Вольфсбурга» обновил рекорд посещаемости для женского футбола

Полуфинальную игру женской Лиги чемпионов по футболу между «Барселоной» и «Вольфсбургом» (5:1) на стадионе «Камп Ноу» посетили 91 648 зрителей. Это стало новым мировым рекордом, сообщает Marca.

Прежний рекорд посещаемости был также установлен на домашнем матче «Барселоны», 30 марта каталонская команда встречалась во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». На матче присутствовало 91 553 зрителя.

Финал женской Лиги чемпионов пройдет 21 мая в итальянском Турине. «Барселона» является действующим победителем турнира.