Футбол
Другие
Женский футбол
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Женский футбол

22 апреля, 23:52

Матч «Барселоны» и «Вольфсбурга» обновил рекорд посещаемости для женского футбола

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полуфинальную игру женской Лиги чемпионов по футболу между «Барселоной» и «Вольфсбургом» (5:1) на стадионе «Камп Ноу» посетили 91 648 зрителей. Это стало новым мировым рекордом, сообщает Marca.

Прежний рекорд посещаемости был также установлен на домашнем матче «Барселоны», 30 марта каталонская команда встречалась во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». На матче присутствовало 91 553 зрителя.

Финал женской Лиги чемпионов пройдет 21 мая в итальянском Турине. «Барселона» является действующим победителем турнира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
0
Читайте также
Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?
Ирина Слуцкая: «Наша задача прокладывать невидимую нить от начальной подготовки до олимпийских звезд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема Салихова предложила назначать женщин-арбитров на матчи РПЛ
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Реклама