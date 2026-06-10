Макрон поздравил сборную Франции с выходом на женский ЧМ-2027

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил женскую сборную Франции с выходом на чемпионат мира-2027. Во вторник, 9 июня, француженки одержали победу над Ирландией (1:0) и заняла первое место в группе.

«Французские футболистки квалифицировались на чемпионат мира! Курс на Бразилию в июне 2027 года. Вся Франция будет за вас», — написал Макрон в соцсети X.

Женский чемпионат мира-2027 пройдет в следующем году с 24 июня по 25 июля в Бразилии.