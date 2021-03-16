Стадион во Львове могут назвать в честь Бандеры

Стадиону «Арена Львов» могут присвоить имя Степана Бандеры, сообщает «Високий замок».

По информации источника, сегодня, 16 марта в Львовском областном совете прошло голосование, по итогам которого 68 депутатов поддержали обращение к Кабинету министров Украины по поводу переименования стадиона. 7 депутатов воздержались от голосования.

На стадионе «Арена Львов» выступает «Львов», идущий на последней строчке турнирной таблицы чемпионата Украины.

Степан Бандера — организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Он являлся одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА) в 1942 году.