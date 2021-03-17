«Олимпик» настаивает, что Лучи незаконно занимает пост главы комитета арбитров УАФ
«Олимпик» отправил третье заявление в КДК УАФ по поводу главы судейского корпуса Украины Лучано Лучи.
«Сегодня выяснился еще один замечательный факт пренебрежения этим господином установленными в нашем футболе правилами и законами.
Как минимум с 07.06.2020 года, Лучи Лучано, занимающий выборную должность главы комитета арбитров УАФ, не имел право этого делать.
Дело в том, что в соответствии с ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 07.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности — полномочия такого лица прекращаются в этот день.
Лучи Лучано исполнилось 70 лет еще 2 августа 2019 года.
За какие заслуги и при помощи каких манипуляций с 71-летним иностранным «профессионалом» в 2020 году был продлен контракт, мы предлагаем разобрать вам и контрольно-дисциплинарному комитету УАФ, в который сегодня мы отправили 3-е по счету заявление», — сообщается на Facebook-странице донецкого клуба.
Вчера, 16-го марта, «Олимпик» второй раз потребовал у КДК расследования неспортивного поведения Лучано Лучи.
Дополнительная информация:
https://www.facebook.com/325199604193578/posts/3879765168736986/?sfnsn=mo
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