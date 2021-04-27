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«Шахтер» предлагает Де Дзерби контракт на два года с зарплатой в 4 миллиона евро

19:22
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«Шахтер» продолжает переговоры с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Донецкий клуб предложил 41-летнему итальянцу двухлетний контракт, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Зарплата тренера на Украине составит 4 миллиона евро за сезон.

Де Дзерби — приоритетная кандидатура для спортивного директора «Шахтера» Дарио Срны.

В декабре прошлого года в итальянских СМИ появилась информация о том, «Спартак» предлагал 41-летнему Де Дзерби контракт с зарплатой в 3 миллиона евро. Тренер отказался менять команду.

Специалист возглавляет «Сассуоло» с 2018 года. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2021-го.

«Сассуоло» идет на 8-м месте в текущем розыгрыше серии А, набрав 49 очков.

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