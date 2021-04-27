Президент киевского «Динамо» рассказал о премиальных за победу в чемпионате Украины

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о премиальных футболистов за победу в чемпионате Украины.

«Команда получит то, что у них прописано в контрактах у каждого футболиста, все всё знают. Можно ли купить на эти деньги машину или квартиру? Смотря какую. Есть разные машины и квартиры. Если брать однокомнатную квартиру то, может и можно купить», — цитирует Суркиса сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

В 23-м туре национального чемпионата киевляне обыграли «Ингулец» (5:0), обеспечив себе чемпионский титул за три тура до конца сезона. На счету «Динамо» 58 очков в 23 матчах, у ближайшего преследователя, донецкого «Шахтера» — 45 очков.

Ранее член сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко пожаловалась на низкие заработки спортсменов в стране.