Защитник Нечаев стал игроком БАТЭ

Защитник «Белшины» Данил Нечаев стал игроком БАТЭ, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

«Переход в ряды БАТЭ — новая ступенька в только начинающейся карьере молодого футболиста. Желаем Нечаеву такого же стремительного прогресса, какой наблюдался в последние годы, и удачи в решении поставленных клубом задач. Добро пожаловать, Данила!» — говорится в сообщении.

После 30 туров БАТЭ занимает 2-место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.