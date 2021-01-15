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Защитник Нечаев стал игроком БАТЭ

15:13
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Защитник «Белшины» Данил Нечаев стал игроком БАТЭ, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

«Переход в ряды БАТЭ — новая ступенька в только начинающейся карьере молодого футболиста. Желаем Нечаеву такого же стремительного прогресса, какой наблюдался в последние годы, и удачи в решении поставленных клубом задач. Добро пожаловать, Данила!» — говорится в сообщении.

После 30 туров БАТЭ занимает 2-место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

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