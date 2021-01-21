Тилль перешел из «Тамбова» в «Шериф»
13:09
Полузащитник «Тамбова» Себастьен Тилль стал игроком «Шерифа», сообщает пресс-служба российского клуба. Детали сделки на данный момент неизвестны.
27-летний игрок сборной Люксембурга перешел в состав тамбовской команды по ходу нынешнего сезона Тинькофф РПЛ. Всего в чемпионате России Тилль провел 7 матчей и отдал голевую передачу.
Дополнительная информация:
http://fc-tambov.ru/content/news/4612-Sebastien-Till-pereshel-v-Sherif.html
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