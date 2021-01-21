Тилль перешел из «Тамбова» в «Шериф»

Полузащитник «Тамбова» Себастьен Тилль стал игроком «Шерифа», сообщает пресс-служба российского клуба. Детали сделки на данный момент неизвестны.

27-летний игрок сборной Люксембурга перешел в состав тамбовской команды по ходу нынешнего сезона Тинькофф РПЛ. Всего в чемпионате России Тилль провел 7 матчей и отдал голевую передачу.