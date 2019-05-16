СМИ: Яя Туре продолжит карьеру в Китае

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре будет выступать за китайский клуб "Циндао Хайню", сообщает The Sun. Эта команда выступает во втором дивизионе.

Сообщается, что ивуариец в ближайшее время должен пройти медосмотр, после чего подпишет контракт. В клубе надеются, что он поможет пробиться в Суперлигу - элитный дивизион китайского футбола.

36-летний футболист является свободным агентом с 11 декабря 2018 года, когда он покинул "Олимпиакос". За греческий клуб он провел пять матчей.