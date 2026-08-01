Источник: нападающий Жоао Педро продлит контракт с «Челси»
Нападающий Жоао Педро близок к продлению контракта с «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, лондонский клуб уже провел переговоры с 24-летним бразильцем. Продление контракта с форвардом станет частью кампании по сохранению состава.
Педро перешел в «Челси» из «Брайтона» в июле 2025 года. В прошлом сезоне он забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в 50 матчах.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2033 года.
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|0
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3
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
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|0
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|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
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|Сандерленд
|0
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|0
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|0
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|Брайтон
|0
|0
|0
|0
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9
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|0
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|0
|0
|0-0
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10
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|0
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|0
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|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
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20
|Халл Сити
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
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|Ньюкасл – Ливерпуль
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|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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