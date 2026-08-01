Источник: нападающий Жоао Педро продлит контракт с «Челси»

Нападающий Жоао Педро близок к продлению контракта с «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, лондонский клуб уже провел переговоры с 24-летним бразильцем. Продление контракта с форвардом станет частью кампании по сохранению состава.

Педро перешел в «Челси» из «Брайтона» в июле 2025 года. В прошлом сезоне он забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в 50 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2033 года.