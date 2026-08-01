«ПСВ» интересуется защитником «РБ Лейпциг» Гертрейдой

«ПСВ» проявляет интерес к защитнику «РБ Лейпциг» Лютсхарелу Гертрейде, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, нидерландский клуб не планирует приобретать 26-летнего футболиста на постоянной основе из-за стоимости трансфера. «РБ Лейпциг» готов расстаться с Гертрейдой, однако рассчитывает получить сумму, соответствующую его рыночной стоимости.

Аренда защитника также рассматривается, однако немецкий клуб отдает предпочтение полноценному трансферу.

В прошлом сезоне Гертрейда провел 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «РБ Лейпциг» рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.