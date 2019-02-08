СМИ: "ПСЖ" хочет подписать Канте

"ПСЖ" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Н'Голо Канте. Как утверждает Le10 Sport, красно-синие попытаются подписать 27-летнего француза летом.

Сообщается, что Канте рассматривает вариант переезда во Францию. У хавбека не сложились отношения с новым главным тренером "синих" Маурицио Сарри. Контракт Канте с "Челси" рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Канте провел 32 матча за "Челси", забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

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