Раман и Шуберт перешли в "Шальке"

"Шальке" на своем официальном сайте сообщил о приобретении двух игроков.

Состав команды пополнил бывший форвард "Фортуны" Бенито Раман. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. 24-летний футболист провел 28 матчей за "Фортуну" в бундеслиге и забил 10 мячей.

Также за "Шальке" будет играть 21-летний вратарь Маркус Шуберт, ранее выступавший за "Динамо" Дрезден. Он перешел на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел 32 матча за "Динамо", в которых пропустил 46 мячей и 9 раз отыграл "на ноль".

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