ПАОК объявил о переходе Кагавы
12:31
Полузащитник Синдзи Кагава перешел в ПАОК, сообщает официальный сайт греческого клуба. Японский полузащитник подписал контракт на 1,5 года. Он будет выступать под 23-м номером.
#KagawaIsHere #PAOK #RiseUp @S_Kagawa0317 pic.twitter.com/snzFwaJMH3— PAOK FC (@PAOK_FC) January 27, 2021
Последним клубом 31-летнего японца была «Сарагоса». Он выступал за «Сересо Осака», дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед» и «Бешикташ». Двукратный чемпион Германии, чемпион Англии, победитель Кубка Азии в составе сборной Японии.
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