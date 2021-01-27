ПАОК объявил о переходе Кагавы

Полузащитник Синдзи Кагава перешел в ПАОК, сообщает официальный сайт греческого клуба. Японский полузащитник подписал контракт на 1,5 года. Он будет выступать под 23-м номером.

Последним клубом 31-летнего японца была «Сарагоса». Он выступал за «Сересо Осака», дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед» и «Бешикташ». Двукратный чемпион Германии, чемпион Англии, победитель Кубка Азии в составе сборной Японии.