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"Наполи" хочет заполучить Хави Мартинеса

13 июля 2018, 07:06
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Полузащитник Хави Мартинес может перейти из "Баварии" в "Наполи". Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти хочет видеть в составе 29-летнего испанца. Специалист знаком с игроком по работе с мюнхенцами. 

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