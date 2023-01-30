Матерацци: «Никто не должен сомневаться в профессионализме Шкриньяра»

Бывший футболист сборной Италии Марко Матерацци прокомментировал возможный переход защитника «Интера» Милана Шкриньяра в «ПСЖ».

«Никто не должен сомневаться в его профессионализме, он будет выкладываться на сто процентов до конца. Но надо помнить: такую любовь «Сан-Сиро» и 80 000 болельщиков «нерадзурри» больше не встретить нигде, кроме «Интера», — цитирует DAZN Матерацци.

27-летний словак уже подписал предварительный контракт с «ПСЖ».

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 27 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.