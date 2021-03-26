Экс-форвард «Интера» и сборной Италии Эдер перешел в «Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» подписал бывшего нападающего «Интера» и сборной Италии Эдера, сообщает 26 марта официальный сайт бразильского клуба. Соглашение действует до 31 декабря 2022 года.

Последним клубом 34-летнего нападающего был китайский «Цзянсу Сунин». Также выступал за «Крисиуму», «Эмполи», «Фрозиноне», «Брешию», «Чезену», «Сампдорию», «Интер» и сборную Италии. В 2020 году он стал чемпионом Китая.

В 2020 году футболист провел 20 матчей в китайской Суперлиге и забил девять мячей.