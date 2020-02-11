«Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в Промесе

Нападающий «Аякса» Квинси Промес может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail. В его приобретении заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси». Клубы уже начали переговоры. Голландцы намерены выручить за 28-летнего форварда не менее 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне голландец сыграл за «Аякс» в 25 матчах и отметился в них 15 голами и 5 результативными передачами. Ранее он выступал за «Севилью» и «Спартак». Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.