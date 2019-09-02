Комличенко остается в «Млада Болеслав» до зимы

Как стало известно «СЭ», российский форвард «Млада Болеслав» Николай Комличенко не сменит клуб этим летом. Игрок сборной России останется в чешской команде по меньшей мере до зимы.

Интерес к Комличенко проявлял ЦСКА. Стороны сперва договорились о переходе — сумма трансфера должна была составить 2 миллиона 650 тысяч евро, однако затем условия сделки поменялись. Армейцы готовы взять игрока в аренду с правом выкупа, «Млада» настаивала на полноценном трансфере 24-летнего нападающего.

Комличенко пропустил предыдущую игру чемпионата Чехии против «Словацко» (1:1).

Нападающий был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

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