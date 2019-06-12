Кильян Мбаппе: "Сейчас не время говорить о "Реале"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе после победы над национальной командой Андорры (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал информацию о желании "Реала" подписать игрока. Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет лично главный тренер мадридцев, соотечественник Мбаппе Зинедин Зидан.

– Сейчас не время говорить о "Реале". Вы всегда спрашиваете меня об этом, но не сейчас, – цитирует Marca нападающего.

В матче против сборной Андорры 20-летний форвард забил 100 голов в профессиональной карьере. В сборной Франции на его счету 33 матча и 13 голов. За "Монако" он провел с 2015 по 2017 год 60 игр и отметился 27 мячами. Последние два сезона Мбаппе выступает за "ПСЖ", за который забил 60 голов в 87 встречах.

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