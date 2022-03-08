Харри Кейн: «Четверка лучших должна быть целью «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн после победы над «Эвертоном» в 28-м туре АПЛ отметил, что игра получилась непростой.

«Ни одна игра в премьер-лиге не бывает легкой. Спасибо за то, как мы настроились на матч. В целом, это получился хороший вечер понедельника.

Четверка лучших должна быть нашей целью. Мы еще не готовы, но у тренера было время адаптироваться, и физически, я думаю, мы находимся в хорошем положении. Нужно привыкать чувствовать давление, если мы хотим быть топ-командой. Мы не можем спрятаться от этого", 0 цитирует BBC Кейна.