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Сегодня, 03:26

Харри Кейн: «Четверка лучших должна быть целью «Тоттенхэма»

Кейн прокомментировал разгромную победу над «Эвертоном»
Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн после победы над «Эвертоном» в 28-м туре АПЛ отметил, что игра получилась непростой.

«Ни одна игра в премьер-лиге не бывает легкой. Спасибо за то, как мы настроились на матч. В целом, это получился хороший вечер понедельника.

Четверка лучших должна быть нашей целью. Мы еще не готовы, но у тренера было время адаптироваться, и физически, я думаю, мы находимся в хорошем положении. Нужно привыкать чувствовать давление, если мы хотим быть топ-командой. Мы не можем спрятаться от этого", 0 цитирует BBC Кейна.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
07 мар, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
5:0
Эвертон
Голы
Кин, 14 (1:0), Сон Хын Мин, 17 (2:0), Кейн, 37 (3:0), Регилон, 46 (4:0), Кейн, 55 (5:0)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Доэрти Ромеро (Санчес, 51) Дайер Сессеньон (Регилон, 46) Дэвис Хейбьерг Бентанкур Сон Хын Мин (Бергвайн, 67) Кейн Кулушевски
Эвертон
Пикфорд Кенни Холгейт Кин (Брэнтуэйт, 46) Коулман Аллан Дукуре ван де Бек (Миколенко, 59) Ришарлисон Калверт-Льюин (Алли, 69) Гордон
Предупреждения
Сон Хын Мин 24’, Ромеро 30’  - 
Судьи
Аттуэлл (Англия)

Гарри Кейн
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
0
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