Французский полузащитник Йоан Кабай может вернуться в Европу, сообщает L’Equipe. В январе текущего года он расторг контракт с "Аль-Насром".

В услугах Кабая заинтересованы два немецких клуба, среди которых называется "Шальке". Из французских команд проявляют заинтересованность "Лилль" и "ПСЖ", за которые Кабай выступал ранее.

33-летний француз в текущем сезоне провел 12 матчей за "Аль-Наср" и забил один мяч при двух голевых передачах. Ранее он также выступал за "Кристал Пэлас" и "Ньюкасл".

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