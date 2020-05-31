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«Интер» хочет продлить аренду Санчеса до конца сезона

23:35
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«Интер» хочет продлить арендное соглашение с форвардом Алексисом Санчесом, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, итальянцы готовы оставить 31-летнего чилийца, арендованного у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее «Интер» продлил аренду другого игрока «МЮ» — защитника Эшли Янга.

В текущем сезоне Санчес провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Большую часть сезона форвард пропустил из-за травмы.

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