Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 10:56

Инсайдер Романо: Осимхен окончательно решил покинуть «Наполи» этим летом

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен окончательно решил сменить клуб этим летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, игроком интересуется «ПСЖ», но парижане не собираются выплачивать прописанную в контракте сумму выкупа, которая составляет около 120 миллионов евро. В столичном клубе хотят включить в сделку с «Наполи» форварда Ли Кан Ина.

Отмечается, что Осимхен может рассмотреть вариант с переходом в клуб из Саудовской Аравии, так как «Наполи» готовится подписать ему на замену форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Самые сексуальные участницы Олимпиады-2024: кто будет украшать Игры в Париже
Названы лучшие и худшие футболисты Евро-2024
В Саратове погиб сын губернатора Бусаргина при ДТП
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
В КБР оштрафовали восемь человек за неуважение к гимну России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торино» подписал контракт с нападающим сборной Шотландии Че Адамсом

Защитник «Лейпцига» Новоа перешел в «Алавес»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости