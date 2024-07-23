Инсайдер Романо: Осимхен окончательно решил покинуть «Наполи» этим летом

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен окончательно решил сменить клуб этим летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, игроком интересуется «ПСЖ», но парижане не собираются выплачивать прописанную в контракте сумму выкупа, которая составляет около 120 миллионов евро. В столичном клубе хотят включить в сделку с «Наполи» форварда Ли Кан Ина.

Отмечается, что Осимхен может рассмотреть вариант с переходом в клуб из Саудовской Аравии, так как «Наполи» готовится подписать ему на замену форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 100 миллионов евро.