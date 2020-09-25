«Атлетико» объявил о трансфере Суареса

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес стал игроком «Атлетико», сообщает официальный сайт мадридского клуба. 33-летний уругваец подписал контракт с «матрасниками» на два года.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Вместе с каталонцами он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В прошлом сезоне форвард провел 36 игр на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.