«Астон Вилла» может купить Старриджа за 4,2 миллиона фунтов

«Астон Вилла» попытается приобрести этой зимой нападающего «Трабзонспора» Дэниэла Старриджа. Как сообщает Fanatik, бирмингемцы готовы заплатить 4,2 миллиона фунтов, которые запросил клуб из Трабзона.

Старридж может заменить форварда Уэсли Мораеса, выбывшего на длительный срок из-за травмы.

30-летний нападающий перешел из «Ливерпуля» в «Трабзонспор» прошлым летом. В 13 матчах он забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.