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«Эвертон» интересуется Дюмфрисом из «ПСВ»

11:33
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Защитник «ПСВ» Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в Англии, сообщает Voetbal International.

По сведениям источника, 25-летним голландцем интересуется «Эвертон». Футболист попал в окончательную заявку сборной Голландии на Евро-2020.

В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 39 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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