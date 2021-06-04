«Эвертон» интересуется Дюмфрисом из «ПСВ»

Защитник «ПСВ» Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в Англии, сообщает Voetbal International.

По сведениям источника, 25-летним голландцем интересуется «Эвертон». Футболист попал в окончательную заявку сборной Голландии на Евро-2020.

В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 39 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.