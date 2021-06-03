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Жорди Альба заявил, что хочет остаться в «Барселоне» навсегда

10:48
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что хочет остаться в клубе навсегда.

«У меня еще 3 года по контракту, я вижу, что способен отработать их. Решать клубу, но я хочу остаться в «Барселоне» на всю жизнь», — приводит Goal слова Альбы.

Альба выступает за «Барселону» с лета 2012 года. В сезоне-2020/21 32-летний испанец провел 49 матчей за команду, на его счету 5 голов и 15 результативных передач.

30 мая сообщалось, что футболист может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/jordi-alba-wants-to-stay-at-barcelona-for-life-as-summer/1589tzdzaspzy14k353nlk36nw

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