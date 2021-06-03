Жорди Альба заявил, что хочет остаться в «Барселоне» навсегда

Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что хочет остаться в клубе навсегда.

«У меня еще 3 года по контракту, я вижу, что способен отработать их. Решать клубу, но я хочу остаться в «Барселоне» на всю жизнь», — приводит Goal слова Альбы.

Альба выступает за «Барселону» с лета 2012 года. В сезоне-2020/21 32-летний испанец провел 49 матчей за команду, на его счету 5 голов и 15 результативных передач.

30 мая сообщалось, что футболист может покинуть клуб в летнее трансферное окно.