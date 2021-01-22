Тренер «Эйбара» заявил, что вратарь команды будет бить пенальти до первого промаха

Главный тренер «Эйбара» Хосе Мендилибар прокомментировал гол вратаря команды Марко Дмитровича в ворота «Атлетико» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Голкипер реализовал пенальти на 12-й минуте встречи.

«Он будет бить пенальти, пока не промахнется, это закон нашей команды», — приводит Movistar слова Мендилибара.

Дмитрович стал седьмым вратарем в истории чемпионата Испании, которому удалось отметиться голом.